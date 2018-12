Francia, Dermè muore in campo

Molte tragedie drammatiche si sono consumate sul campo da gioco. Ultima quella occorsa a Ben Idrissa Dermè in Francia

LUTTO – In Francia piangono Dermè, il 34enne del Burkina Faso morto in campo nel corso della gara tra AJ Biguglia e Furiani – Agliani in Coppa di Francia. Il calciatore è deceduto al seguito di una crisi cardiaca. Lo staff medico del club transalpino, che milita nelle serie inferiori, ha cercato di rianimare il calciatore senza, però, riuscirci. Il 4 volte Nazionale per il suo paese, vantava esperienze in diversi club francesi come il Corte e il CA Bastia e una in Moldavia con la casacca dello Sheriff.

CORDOGLIO – La notizia è stata comunicata ufficialmente sui canali ufficiali del Biguglia: «Con enorme tristezza annunciamo che Ben Idrissa Dermè è stato vittima di una crisi cardiaca all’inizio della seconda parte di gara nel terzo turno di Coppa di Francia. Le nostre condoglianze a moglie e figlia». Non è stato reso noto se il giocatore soffrisse già prima dell’accaduto di problemi cardiaci. Lo stesso club spagnolo del Siviglia ha fatto le proprie condoglianze al club e alla famiglia di Dermè, in memoria di quanto successe anni fa ad Antonio Puerta. Altro calciatore portato via da un malore proprio mentre faceva ciò che amava nella vita.