Francia, problemi a sinistra ma Hernandez sta bene: titolare con la Svizzera?

Francia in difficoltà di formazione in vista degli ottavi con la Svizzera: ecco come sta Lucas Hernandez dopo gli esami al ginocchio

La Francia e in prima persona Didier Deschamps sta affrontando in questi giorni alcuni problemi soprattutto sulla fascia sinistra. Si è infortunato Lucas Digne e, vista la mancata convocazione di Theo Hernandez, il c.t. dovrà schierare il fratello Lucas che però è alle prese con un problema al ginocchio.

Gli esami effettuati questa mattina fortunatamente non hanno evidenziato lesioni per il difensore del Bayern Monaco, ma non è ancora sicura la sua presenza dal 1′. Le alternative sono due: abbassare Rabiot e utilizzarlo come terzino sinistro oppure adattare un centrale, Lenglet che è mancino, in primis.