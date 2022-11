Francia, Giroud: «Ho fiducia in questo gruppo ma non siamo i favoriti al Mondiale»

Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Francia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei Blue in vista del Mondiale

Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Francia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei Blue in vista del Mondiale. Le sue dichiarazioni:

VOGLIA DI SEGNARE AI MONDIALI – «Ho già segnato qualche gol durante Euro 2016, ma è vero che riuscire a segnare nella massima competizione è importante. Sarò al 200% per aiutare la squadra».

RITORNO IN NAZIONALE – «La nazionale francese è un filo rosso, per andarci devi essere decisivo e importante nel tuo club. Così è stato con il Milan, mi sono trovato molto bene. Quando sono arrivato in Francia ho fatto il mio lavoro, è quello che mi ha permesso essere qui. Per quanto riguarda Kylian, è sempre bello ricevere elogi dai compagni»

FIDUCIA NEL GRUPPO – «Vince il Mondiale? E’ un sogno d’infanzia, quando hai la possibilità di partecipare, vuoi arrivare fino in fondo. Sono stato fortunato che si sia avverato nel 2018. Avere l’opportunità di giocare un terzo Mondiale con questo gruppo di giovani talentuosi ci dà molta speranza. Abbiamo tante speranze ma anche umiltà, non ci riteniamo i favoriti. Sappiamo che ci sono squadre molto grandi in questo Mondiale. Ho molta fiducia in questo gruppo»

CONTINUA SU MILAN NEWS 24