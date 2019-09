Francia, il retroscena di Umtiti: «Ecco cosa ho fatto per giocare i Mondiali»

Francia, il retroscena di Umtiti: il difensore del Barcellona parla del Mondiale vinto in Russia, con un curioso retroscena

Samuel Umtiti è una delle colonne del Barcellona e della nazionale francese. Il difensore, campione del mondo con Les Bleus, ha rivelato un curioso retroscena sul Mondiale 2018, giocato in Russia.

«Ho forzato il ginocchio per i Mondiali, ma ora sono campione del mondo e nella vita devi prendere alcune decisioni. Non me ne pento», ha spiegato Umtiti a Canal+. Il difensore del Barcellona fu decisivo per l’accesso alla finale, con il gol al Belgio.