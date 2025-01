Frattesi Inter, il centrocampista risponde prima a fatti e poi a parole ai rumor di mercato: con il Lecce prestazione totale, le pagelle

Le pagelle di Davide Frattesi nella vittoria dell’Inter a Lecce: il centrocampista risponde ai rumor con una prestazione gigantesca

«L’Inter è una famiglia», così Davide Frattesi parla dopo la vittoria dei nerazzurri a Lecce, in cui il centrocampista, fino a pochi giorni prima con la valigia in mano, risponde ai rumor di mercato. Contro i salentini apre le marcature, fa doppietta – tolta dal guardalinee per un offside di Thuram sull’assist – e procura il rigore del 4-0. Il messaggio è chiaro: o vuole conquistarsi un posto da titolare in nerazzurro a suon di prestazioni del genre oppure, se le sue erano parole di circostanza, i 40 milioni richiesti dai nerazzurri rischiano di essere ancora pochi. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Contento di essere dov’è: lo dimostrano il gol, il rigore procurato e la volontà di esserci e incidere».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Inserimenti, fraseggio, prontezza sulle seconde palle. Imprendibile per il centrocampo leccese, si fa trovare pronto sul suggerimento di Thuram. Un gol annullato e si procura anche un rigore».

TUTTOSPORT 7 – «In gol dopo sei minuti di gioco. Rischia la doppietta ma il gol viene annullato. Segnale di mercato per tutti. E’ un calciatore totale».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Non era titolare in A dal 30 ottobre e si toglie subito lo sfizio di segnare, in tap-in dopo un rimorchio perfetto. Si guadagna anche il rigore. Perché andarsene?».

LA REPUBBLICA 7 – «Regala il lieto fine alla discesa da favola di Thuram».