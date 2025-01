Frattesi Roma, i giallorossi vogliono il centrocampista. Occhio alle sirene inglesi per gennaio

Frattesi Roma, vuole a tutti i costi il centrocampista dei giallorossi, ma occhio ad una pista dalla Premier League. Le ultime sul giocatore

Un nome in uscita per il calciomercato Inter potrebbe essere quello di Davide Frattesi: fortemente vicino alla corte della Roma. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione del giocatore riportati da calciomercato.com

FRATTESI ROMA– «Il rapporto con Inzaghi non è ai massimi storici, Frattesi ha chiesto al proprio entourage di trovare un’altra sistemazione e sembrava fosse intenzionato a lasciare il nerazzurro già a gennaio, tanto fosse appesantito dal senso di frustrazione che lo accompagna da settimane. L’entourage, secondo le indiscrezioni, avrebbe accolto lo sfogo del calciatore riuscendo a farlo ragionare, convincendolo sul fatto che decidere a fine stagione sarebbe meglio per tutti. Insomma, in questo momento serve respirare e portare pazienza. Soprattutto se nei desideri di Frattesi c’è la Roma, come effettivamente sembra esserci. Contrariamente dalle ambizioni del suo agente, che invece lo vedrebbe meglio altrove, magari all’estero. Attorno a Frattesi c’è questo lieve clima di discrepanza: chi vive accanto al calciatore gli consiglia di tornare a Roma e sembra ormai aver attecchito. L’agente invece pare frenare, in attesa di qualche altra opportunità che possa aprirgli nuovi orizzonti. In questi giorni si parla molto di Tottenham e se il club inglese dovesse assecondare le alte richieste nerazzurre, chissà che anche gennaio possa diventare il mese giusto per imbastire di punto in bianco una partenza che al momento il club di viale della Liberazione non prevede. Se invece Frattesi intende aspettare la Roma, allora i tempi saranno indiscutibilmente più lunghi e tutto slitterà alla prossima estate, quando il mercato dell’Inter, a questo punto, potrebbe essere molto movimentato.»