Freuler: «Stadio Olympiacos una bolgia. Ucraina? No comment». Le parole del centrocampista dell’Atalanta

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima del match con l’Olympiacos.

E’ una partita molto dura, l’atmosfera è molto calda. Il 2-1 dell’andata? Non ci sentiamo protetti, dobbiamo esser bravi ad essere incisivi, a palleggiare di più e la mancanza di attaccanti di ruolo non deve rappresentare un alibi, anche se ci mancano. I tifosi? Ognuno di loro sarà per noi importante a sostenerci in questa bolgia. Una parola per Malinovskyi riguardo a quanto sta accadendo? Preferisco non pronunciarmi nella politica”