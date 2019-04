Frosinone, Baroni: «Male nel primo tempo, ottima la ripresa»

Il tecnico del Frosinone dopo la sconfitta inflitta dall’Inter, elogia i suoi, che soprattuto nel secondo tempo, hanno messo in difficoltà la squadra di Spalletti

Marco Baroni sicuramente è dispiaciuto per l’ennesima sconfitta interna, ma non può rimproverare niente alla sua squadra. Queste le sue parole al termine di Frosinone-Inter a Sky Sport: «La squadra nella ripresa aveva un piglio diverso, nel primo tempo è stato molto difficile per il grande palleggio dell’Inter. Eravamo un pò frenetici nella gestione della palla, andando così in difficoltà anche se sono stati due episodi, che hanno portato ai loro gol. Nel secondo tempo ci abbiamo creduto, siamo rimasti in partita avendo anche due buone possibilità, come la punizione di Ciano».

Il mister toscano Baroni si rammarica per la sconfitta davanti ai propri tifosi e fa i complimenti a Pinamonti: «Il pubblico è sempre stato straordinario, dispiace perchè gli volevamo regalare qualche soddisfazione in più. La squadra ha sempre lottato con orgoglio, coraggio e convinzione. Pinamonti è un giocatore importante, un ragazzo che sta crescendo impattando bene al primo campionato. Ha un testa da professionista, crede nel lavoro ed è sempre attento a curare i dettagli durante la settimana. Può togliersi delle soddisfazioni anche in grande club».