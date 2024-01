Frosinone Cagliari, sold out allo stadio Benito Stirpe

Frosinone Cagliari, allo stadio Benito Stirpe è attualmente tutto esaurito per trascinare la squadra di Di Francesco alla salvezza

Attualmente si sta svolgendo Frosinone Cagliari (scontro diretto per la salvezza), e l’atmosfera è sicuramente tanto calda quanto passionale da entrambe le parti.

L’edizione odierna di Tuttosport riporta che ci saranno i numeri del sold out allo stadio Benito Stirpe, i quale sarà pieno in tutti i suoi circa 16.000 posti. Ci sarà una grande spinta per la formazione ciociara nel match contro i rossoblù di capitan Leonardo Pavoletti!