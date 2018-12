Il Frosinone ha deciso di esonerare Moreno Longo. Al suo posto arriverà Marco Baroni dopo la negativa esperienza con il Benevento

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Frosinone ha optato per il cambio in panchina. Esonerato quindi Moreno Longo che con i gialloblù ha conquistato una discussa promozione in Serie A ai danni del Palermo. Nella massima serie il Frosinone ha raccolto appena 8 punti (1 vittoria e 5 pareggi 10 sconfitte). Al suo posto è stato chiamato Marco Baroni, contratto fino al 2020, che è reduce dalla pessima esperienza dell’anno scorso sulla panchina del Benevento che si concluse prima che l’ex allenatore della Primavera juventina riuscisse a conquistare un punto in Serie A.