Frosinone, Di Francesco: «Popovic? Non lo conosco nemmeno…»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in vista della gara contro il Cagliari. I dettagli

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Frosinone-Cagliari.

MOMENTO – «Siamo stati sempre in partita, tranne le ultime due contro Juve e Atalanta nelle quali siamo usciti facilmente dalla gara. Ho richiamato il gruppo al furore agonistico, sull’essere cattivi durante la gara. Senza queste caratteristiche tutto il resto va a morire. Questa squadra ha dimostrato in diverse partite di avere la tigna, di andare a riprendere il risultato e di non mollare mai contro il Monza. Sono d’accordo che va messo da parte il fioretto e usare la sciabola. Non ci dimentichiamo il percorso che sta facendo questa squadra. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà, anche io non mi sarei augurato di perdere tutte queste partite di fila ma può succedere e dobbiamo reagire. Devo dire che, al di là del richiamo che gli ho fatto, ho grande fiducia in questi ragazzi. Nella vita, come in tutte le cose, si può vincere o perdere. Se dovessi analizzare quello che è stato l’andamento di questa squadra, posso dire che avremmo meritato qualche punto in più rispetto quelli che abbiamo. Dobbiamo tirare fuori il meglio da questi ragazzi e abbiamo bisogno della nostra gente, del supporto del popolo ciociaro. Dobbiamo migliorare la fase difensiva di squadra, non solo quella individuale».

POPOVIC – «Non mi ha detto niente il direttore, non lo conosco e non lo commento. Ricordiamoci sempre che è un 2006, ha l’età di mio figlio. E’ normale che se è attenzionato da grandi squadre vuol dire che c’è qualcosa di interessante come altri ragazzi che sono con noi».