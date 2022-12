Insigne, il ‘tiraggiro’ e il Frosinone: «Lorenzo ha detto che non mi farà vedere più niente»

Roberto Insigne, attaccante del Frosinone e fratello di Lorenzo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento della squadra

«L’ultimo è stato un tiro a giro come quelli di Lorenzo. A proposito mi ha scritto che non mi farà vedere più niente così non potrò più copiarlo. Vorrei giocare sempre, ma questo tutti ma con i 5 cambi anche chi entra dalla panchina può essere decisivo. Primo posto? La società e il diesse hanno formato un’ottima squadra e che Grosso sta rendendo concreti i concetti estivi. Non dobbiamo mollare mai sotto l’aspetto della concentrazione».

SCUDETTO – «Speriamo il Napoli. Anche per mia mamma che guarda sempre le partite oltre a quelle di Lorenzo a Toronto».