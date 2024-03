Frosinone Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Lazio. Un derby importantissimo con in palio punti pesantissimi. Da una parte per la salvezza e dall’altra per la rincorsa all’Europa. I biancocelesti stanno vivendo il loro peggior momento con le dimissioni di Sarri e la situazione che ha coinvolto Immobile e altri giocatori. I ciociari invece sono finiti al terz’ultimo posto e vogliono uscirne. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Monterisi, Okoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Romagnoli, Valeri, Garritano, Seck, Kvernadze, Gelli, Ibrahimovic, Ghedjemis, Baez, Cuni, Kaio Jorge.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Martusciello. A disposizione: Sepe, Renzetti, Casale, Lazzari, Hysaj, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Pedro.

Frosinone-Lazio: orario e dove vederla

Frosinone-Lazio gara delle ore 20:45 del sabato, che continuerà la ventinovesima giornata della Serie A, la decima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.