Frosinone, brutto crollo: dal sogno UEFA al rischio Serie B

Il crollo preoccupante del Frosinone di Di Francesco: dal sogno UEFA alla zona retrocessione. Quando è capitata la caduta libera?

Un crollo che soltanto ad inizio stagione sembrava impensabile. Certo, per una squadra come il Frosinone vale il detto “Prima la salvezza poi si vedrà”, ma dall’altra parte i gialloblu sono in caduta libera nonostante la competitività della rosa: su tutti Soulé (talento in prestito dalla Juve) che ha portato quantità, ma soprattutto qualità.

Analizzando un po’ di numeri, il Frosinone si trovava all’ottavo posto dopo ben otto giornate di campionato (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte) e addirittura alla 13esima era ancora nella top 10: non sicuramente un blocco intenzionato ad andare in Europa, ma almeno da salvezza tranquilla. Da lì in poi la situazione è abbastanza cambiata: nelle 16 partite successive sono stati collezionati 3 pareggi un successo e ben 12 sconfitte, portando il blocco di Di Francesco al diciottesimo posto (zona retrocessione).

Certo, la classifica è ancora corta per risistemare le cose, ma dall’altra parte non c’è più la serenità di un tempo dove un solo risultato negativo può compromettere tutto, così come è stata l’ultima sconfitta.