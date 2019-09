Frosinone, Nesta avvisa: «Entella avversario pericoloso»

Mister Nesta mette in guardia il Frosinone dalla minaccia chiamata Entella: ecco le parole dell’allenatore dei ciociari

Alessandro Nesta in conferenza stampa ha sottolineato la pericolosità dell’Entella, prossimo avversario del Frosinone. Ecco le dichiarazioni del tecnico.

«L’Entella ha grande fiducia ed entusiasmo, questo per noi potrà essere un grande pericolo. Per caratteristiche, la truppa ligure proverà spesso il contropiede, dovremo interpretarla noi in maniera giusta. La sosta? Noi non abbiamo mai staccato, per questo motivo abbiamo organizzato le amichevoli con Fiuggi e Brescia».