Incredibile ciò che è accaduto fuori dallo Stirpe di Frosinone: alcuni tifosi tentano di scippare il borsone di Ounas. Lui reagisce e si fa male

Non è bastata solo la contestazione da parte dei tifosi del Napoli nella gara contro il Frosinone. Fuori dallo Stirpe è accaduto ben di peggio! L’attaccante del Napoli, Adam Ounas è stato vittima di un tentato scippo fuori dallo stadio. Alcuni delinquenti hanno infatti provato a rubare il borsone che teneva sotto mano.

Il calciatore era lì con alcuni suoi amici e, quando si sono avvicinati i malintenzionati, ha provato in tutti i modi a trattenerlo. Il risultato è stato che il calciatore è caduto a terra facendosi male al ginocchio. Non sembrano gravi le sue condizioni, ma seguiranno ulteriori accertamenti. Sul posto è arrivata la polizia per indagare sull’accaduto. I ladri si sono dati alla fuga, mentre Ounas è salito sul pullman con la squadra per tornare a Napoli.