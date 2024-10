Frosinone, Stirpe: «Mi aspettavo un anno difficile, ma ho visto una cosa inaccettabile»

Le parole di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, sul futuro del club gialloblù dopo le difficoltà in Serie B. Tutti i dettagli in merito

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato al Corriere dello Sport dell’inizio di stagione difficile in Serie B.

CAMBIO ALLENATORE – «A inizio stagione sapevo che sarebbe stato un campionato difficile per tanti motivi. Ma questa posizione e questa situazione che si è creata non potevo certo immaginarle. La mancanza di energia e l’arrendevolezza della squadra hanno sorpreso anche me. L’esonero di Vivarini purtroppo è stato inevitabile, anche senza entrare in questioni tecniche, serviva una scossa sotto il profilo caratteriale e tale necessità ha imposto questa decisione. Evidentemente non si è creata l’empatia giusta».

TANTI INFORTUNI – «Diciamo che gli incidenti di gioco sono stati un’ulteriore componente negativa all’interno di situazioni che non sono andate nel verso giusto. A iniziare dalla depressione dovuta alla retrocessione, che ha tolto energie all’ambiente e alla squadra. Le difficoltà temporali in fase di mercato hanno contribuito a rallentare la creazione della nuova squadra. Insomma, è piovuto sul bagnato».

CALCIOMERCATO – «Rispetto a due anni fa, è stato un mercato molto più difficile. Complicato dal fatto che c’era la necessità di sistemare tanti calciatori che avevano manifestato l’intenzione di lasciare Frosinone e di rimpiazzarli in modo adeguato. Siamo riusciti a farlo, anche se con un sensibile ritardo temporale non dovuto a mancanza di buona volontà da parte nostra».

FUTURO CALCIO ITALIANO – «Va ridisegnata l’architettura complessiva del mondo professionistico e dilettantistico, collegando l’esistenza di ogni Lega a profili di missione che abbiano come unico obiettivo lo sviluppo del movimento. Solo così ogni Lega potrà avere una dimensione dei costi sostenibile in funzione dell’obiettivo da perseguire. Se le categorie minori, per esempio, devono avere come scopo lo sviluppo del movimento giovanile nel nostro calcio, allora i giovani stessi devono avere dei costi che siano proporzionati e parametrati ai budget delle società. La recente sentenza sul caso Diarra e la revisione dello svincolo non aiutano e non invogliano certamente le società a investire nei vivai. Serve avere un sistema di mutualità più appropriato rispetto ai profili di missione delle Leghe».

COMMISSARIAMENTO SERIE B – «Bisogna evitare il commissariamento. Recuperare unità d’intenti e, soprattutto, superare la spaccatura che è scaturita dall’attuale, giustificata, insoddisfazione derivata dalla riduzione delle risorse della Lega a partire dall’attuale campionato. Una situazione che non è certamente dovuta all’azione del presidente Mauro Balata e dell’intero Consiglio direttivo».