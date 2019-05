Frosinone, il presidente Stirpe: «Resta solo chi lotta». Incontro con Baroni

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del club, retrocesso in Serie B

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, intervistato da Radio Rai, ha lanciato un messaggio ai giocatori in vista della prossima stagione in Serie B:«A Frosinone restano solo giocatori motivati e pronti a lottare per obiettivi importanti».

Il destino del tecnico Baroni rimane incerto:«Non so se resta. La settimana prossima riflettiamo e la prima settimana di giugno sarà decisiva per sciogliere tutti i dubbi che ci sono per la prossima stagione».