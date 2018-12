La Juventus ha trovato l’accordo con Filippo Fusco, ex ds del Verona. Avrà un ruolo significativo nell’area scouting

Nuovo arrivo in casa Juventus. La società bianconera ha trovato l’accordo per l’ingaggio di Filippo Fusco, ex direttore sportivo di Verona, Bologna e Napoli. I bianconeri stanno completamente rinnovando il loro quadro dirigenziale e dopo l’addio di Beppe Marotta e i maggiori poteri conferiti a Fabio Paratici, la Juve si muove e si ingrandisce nello staff tecnico, nel gruppo di lavoro che fa capo a Fabio Paratici.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Juventus ha trovato l’accordo con Fusco, direttore sportivo con una una conoscenza profonda del calcio estero e di quello sudamericano in particolare. L’accordo è praticamente stato trovato, mancano solo i dettagli. Il nuovo dirigente sarà operativo a partire da gennaio 2019 e avrà un ruolo significativo nell’area scouting (potrebbe diventare il direttore sportivo della Juventus Under 23 con Cherubini promosso a ‘vice Paratici’).