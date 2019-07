Futuro Bale, indiscrezioni dalla Spagna: tra Inter, Psg e Cina

Futuro Bale, indiscrezioni dalla Spagna: il gallese tra Inter, Psg e la possibilità di approdare in Cina

Il futuro di Gareth Bale sarà lontano dal Real Madrid. E questa è forse l’unica certezza sul gallese, soprattutto dopo le parole di Zidane. Intanto, in Spagna, i quotidiani sfogliano la margherita sulle sue possibili destinazioni.

As e Marca, infatti, vedono l’esterno gallese ad un passo dal clamoroso trasferimento in Cina. Ma non è di questo avviso Mundo Deportivo, secondo il quale le merengues avrebbero invece proposto Bale al Psg in uno scambio con conguaglio economico per arrivare a Neymar. Perde quota, invece, l’ipotesi Inter.