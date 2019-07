Futuro Kessié, decisivo il parere di Giampaolo: ecco quando arriverà

Futuro Kessié, sarà decisivo il parere di Giampaolo: ecco quando arriverà la valutazione da parte del tecnico del Milan

I contorni del futuro di Kessié al Milan sono ancora tutti da disegnare. E il pennello è nelle mani del tecnico Giampaolo.

L’ivoriano ha disputato infatti una buona Coppa d’Africa ed è tentato dall’idea dell’esperienza in Premier League. Ma l’allenatore rossonero lo vuole valutare in ritiro, per capire come – ma soprattutto se – Kessié potrà trovare spazio in un centrocampo tutto votato alla qualità.