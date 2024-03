Futuro Pavoletti: il Cagliari lo vede come dirigente

Cagliari, si lavoro per il rinnovo di Pavoletti, mentre per il futuro prossimo la dirigenza ragione su un suo ruolo in società

A Cagliari si ragiona del futuro di Pavoletti. Nella giornata odierna, la squadra di Claudio Ranieri si recherà a Selargius per un’amichevole: tuttavia, il focus del club isolano non è solo sul presente. Tiene ancora banco, infatti, il possibile rinnovo contrattuale del capitano.

Le trattative sono ancora in corso tra l’entourage del giocatore e la dirigenza isolana, riporta La Gazzetta dello Sport. L’obiettivo è quello di prolungare il contratto per un ulteriore anno. Non finisce qui: si sta discutendo anche di un possibile ruolo in società per Pavoletti una volta conclusa la sua carriera da calciatore. Futuro in giacca e cravatta per il capitano del Cagliari?

