Gabbiadini-Southampton, siamo ai ferri corti: ritorno in Serie A possibile?

Gabbiadini è ormai in procinto di abbandonare la Premier League. L’ex Southampton può accasarsi in un club italiano: ecco le pretendenti

L’avventura di Manolo Gabbiadini in Premier League sta volgendo al termine. Il giocatore dei Saints ha ormai le valigie in mano, e la sua partenza nel mercato invernale è molto probabile, se non scontata. A rivelarlo è lo stesso manager del club, Ralph Hasenhüttl: «Sono a conoscenza del fatto che su Gabbiadini sia piombato l’interesse di qualche club. Il fatto è che abbiamo una rosa molto ampia, ho tanti giocatori a disposizione, quindi è possibile che nelle prossime due settimane possa lasciare il Southampton».

Bologna e Fiorentina erano interessate al giocatore. Da vedere se adesso saranno intenzionate all’acquisto dopo i recenti innesti (Sansone e Soriano per i rossoblù e Muriel per i viola). Anche il Milan ha espresso apprezzamenti nei confronti del giocatore, ma è spaventato dalle richieste del club inglese, che vuole più di 13 milioni di euro per il cartellino.