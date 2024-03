Clamoroso Gabigol, sospeso per due anni: il motivo

La decisione della Corte di Giustizia Sportiva brasiliana su Gabigol, attaccante del Flamengo ed ex Inter. I dettagli

L’ex attaccante dell’Inter Gabigol, ora al Flamengo dal 2019, è stato sospeso per due anni per frode nei test antidoping. Il brasiliano è stato sanzionato per aver violato l’articolo 122 del Codice antidoping, che si riferisce alla frode o al tentativo di frode in qualsiasi parte del processo di controllo.

Il codice prevede la sospensione fino a quattro anni in caso di condanna. Il verdetto, che non è ancora definitivo, è stato tutt’altro che unanime: 5 giudici hanno votato per la colpevolezza, mentre 4 hanno scelto di discolparlo.

