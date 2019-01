Gabigol è del Flamengo: ora è ufficiale

E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale: Gabigol è un nuovo giocatore del Flamengo, lascia l’Inter in prestito per 6 mesi

Era nell’aria, ora è ufficiale: Gabigol è un nuovo giocatore del Flamengo! L’attaccante brasiliano ha lasciato ufficialmente l’Inter per firmare con il club rubionegro. Il brasiliano, reduce dalla positiva esperienza in Patria con la maglia del Santos, ha firmato un nuovo accordo con il Flamengo e si trasferirà nel club Peixe in prestito secco fino al termine della stagione. Il 23enne vestirà la maglia numero 12. L’Inter ha girato Gabriel Barbosa in prestito secco al Flamengo e potrebbe ottenere in cambio un’opzione per Lincoln, talento classe 2000 protagonista con la Nazionale Under 17 del Brasile, e nel mirino della Juventus e di altri grandi club europei.

Questo il comunicato ufficiale del suo nuovo club: «Gabriel Barbosa, Gabigol, è il nuovo rinforzo del Flamengo per la stagione 2019. L’attaccante arriva in prestito dall’Inter per difendere i nostri colori fino a dicembre 2019. A 22 anni, l’attaccante è l’attuale capocannoniere del campionato brasiliano, con 18 gol, e la Coppa del Brasile, segnando quattro volte. Prodotto del vivaio del Santos, il giocatore ha militato con il Benfica e l’Internazionale».