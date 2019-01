Gabigol rimane in Brasile? L’idea è di un nuovo prestito semestrale

La questione Gabigol tiene banco in casa Inter: il brasiliano vorrebbe giocarsi le sue chance in nerazzurro ma la società non lo ritiene indispensabile per il progetto

Gennaio sarà il mese decisivo per capire il futuro di Gabigol. Domani, come del resto tutti i suoi compagni, tornerà alla Pinetina per riprendere regolarmente gli allenamenti. Il suo futuro, però, non sarà all’Inter. Il club nerazzurro infatti sta cercando una sistemazione per il calciatore brasiliano. Si era parlato di offerte dalla Premier, che però sembrano essersi arenate in fretta e per questo motivo la società di corso Vittorio Emanuele prende in considerazione l’ipotesi di un nuovo prestito.

In pressing c’è ancora il Santos, che lo prenderebbe in prestito per altri sei mesi. Tra le due società proseguono i contatti e già martedì potrebbe arrivare la fumata bianca. Quella brasiliana non è l’unica pista aperta visto che interessata a Barbosa c’è anche il Flamengo.