Gabon, infarto in allenamento: morto Moïse Brou Apanga

Colpito da attacco cardiaco in allenamento, l’ex Perugia e Brescia Moïse Brou Apanga muore a 35 anni

Se n’è andato ad appena 35 anni Moïse Brou Apanga, ex giocatore di Perugia e Brescia con cui però non aveva mai giocato, colpito da infarto durante un allenamento nella giornata di ieri sul campo del Football Canon 105 in Gabon. Un passato in Italia nel 2000, quando Luciano Gaucci lo scoprì ad appena 18 anni e lo portò a Perugia: non arrivò mai il debutto coi grifoni e nel 2004 il gabonese si spostò in prestito alla Sambenedettese e nel 2006 passò al Brescia, senza però mai vedere il campo nella sua avventura italiana. Carriera che poi è decollata in Francia con la maglia dello Stade Brestoise e con l’affermazione in Nazionale dove riuscì a diventare Capitano collezionando oltre 30 presenze.