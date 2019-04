Il Napoli ha inviato il baby Gaetano alla riunione in Lega tra arbitri, capitani e allenatori. Le ultimissime notizie

Il baby Gianluca Gaetano è il giocatore scelto dal Napoli per partecipare, insieme al responsabile dell’ufficio stampa Nicola Lombardo, alla riunione tra arbitri e calciatori in corso d’opera questa mattina a Milano. Nella riunione in Lega tra arbitri, capitani e allenatori, singolare scelta del club azzurro che potrebbe aver optato per questa scelta anche per dare un segnale.

Il giovane calciatore nel giro della prima squadra, non ha ancora esordito con la formazione allenata da Carlo Ancelotti. La Juventus questa mattina è rappresentata in Lega da Landucci e Barzagli, il Milan da Gattuso e Romagnoli, l’Inter da Marotta, Spalletti e Handanovic, la Roma da De Sanctis e De Rossi. Singolare dunque la scelta del Napoli.