Gaffe social di Joseph Commisso, il club si scusa: «Non conosce ancora bene l’italiano»

Joseph Commisso, figlio del patron della Fiorentina, è incappato in una piccola gaffe social. Pronte le scuse del club viola

Nella serata di ieri Joseph Commisso ha pubblicato sui suoi social un video in cui intona cori da stadio insieme ad un gruppo di tifosi viola nel centro di Firenze: unico tasto dolente l’espressione blasfema che lo stesso ha involontariamente intonato. Pochi minuti fa è arrivato il chiarimento della Fiorentina tramite le parole di Joe Barone.

BARONE – «Joseph è molto dispiaciuto per quanto successo ieri sera, quando si è unito a persone che cantavano cori per la Fiorentina. Joseph non conosce e non parla molto bene l’italiano e non si è reso conto che era un coro con all’interno una parola blasfema. Joseph, così come me e suo padre non seguiamo queste iniziative che nei mesi scorsi abbiamo anche pubblicamente chiesto di evitare, nel rispetto di tutte le persone e religioni».