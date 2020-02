Gagliardini in Premier? Il West Ham ci ha provato a gennaio

Gli Hammers a gennaio hanno fatto un’offerta al club e al giocatore, ma la formula non ha convinto l’Inter.

Roberto Gagliardini in Premier? L’idea del West Ham era sicuramente questa. Secondo quanto scritto da Calciomercato.com gli hammers avevano provato a strappare il centrocampista dall’Inter.

Un interessamento che a gennaio si è trasformato in un’offerta concreta da parte del club inglese. “No, grazie”, la risposta dell’Inter non troppo convinta della formula: prestito con diritto di riscatto. Gagliardini inoltre si è rivelato un ottimo sostituto per Antonio Conte. Soprattutto ad inizio campionato quando, complici gli infortuni di Barella e Sensi, l’ex Atalanta è partito 9 volte dal primo minuto.