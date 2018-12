Galatasaray, linea verdissima: Kapi in campo a 14 anni!

Scordatevi Karamoko Dembele, Mustafa Kapi ha fatto di meglio: il giovanissimo giocatore turco ha debuttato con la prima squadra a quattordici anni!

Mustafa Kapi è un nome del quale forse sentiremo parlare tra qualche anni, potenzialmente anche tra venti anni vista la giovanissima età del ragazzo. Ieri ha esordito in prima squadra in un’amichevole del suo Galatasaray e fin qui niente di male, ma basta dare uno sguardo alla carta di identità del giocatore e ci si accorge della straordinarietà della notizia: è un classe 2002, ergo ha solamente quattordici anni.

QUATTORDICI ANNI E NON SENTIRLI – Approfittando della pausa per le nazionali, il Galatasaray ha giocato un’amichevole contro i bulgari del Levski Sofia e il tecnico Riekerink ha deciso di dare spazio al 14enne. A due minuti dalla fine Mustafa Kapi è entrato in campo e ha assaporato il gusto di una partita tra “grandi”. Nella settimana del debutto di Karamoko Dembele con le riserve del Celtic a 13 anni, il turco ha fatto anche meglio giocando con la prima squadra.