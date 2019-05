Il mentore di Allegri, Giovanni Galeone, ha consolato il tecnico bianconero dopo l’addio alla Juventus, consigliandogli la nuova meta

Giovanni Galeone, maestro di Massimiliano Allegri, da tempo era convinto che il rapporto con la Juventus si fosse logorato e che si andasse verso una separazione.

E in effetti la notizia non lo ha colto di sorpresa. Intercettato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Napoli ha detto: «Credo che abbia fatto la scelta giusta, quella con la Juve era una storia ormai finita. Cosa dovrebbe fare in futuro? Personalmente spero che vada al Pa- ris Saint Germain»