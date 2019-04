Ganz: «Con Lazio in Champions Milinkovic rimane. La sfida di domani sarà decisiva»

L’ex attaccante del Milan Maurizio Ganz ha presentato la sfida di domani contro la Lazio. Dalla Champions passerà anche il futuro di Milinkovic

Ultima chiamata per la Champions, o quasi, domani tra Milan e Lazio ci si giocherà una bella fetta di Europa. L’ex attaccante rossonero Maurizio Ganz ha presentato la sfida che deciderà oltre che le questioni di campo, anche quelle riguardanti il mercato.

«Sarà una partita assolutamente decisiva. Arriviamo a fine campionato, ogni partita sarà decisiva. La Lazio deve ancora recuperare una partita. Io ho visto un buon Milan contro la Juventus, in salute, con voglia, determinazione e buone giocate. Le due squadre si devono mettere in testa che si giocheranno qualcosa di veramente fondamentale, al di là dei tatticismi, dovranno giocare entrambe per i tre punti».

Poi si sbilancia anche in chiave mercato, con il futuro di Milinkovic-Savic, conteso tra Milan e Inter: «Credo che un giocatore così lo vogliano in tanti e anche in Europa. Bisognerà capire qual è l’obiettivo di Lotito e della Lazio. Credo che se la Lazio arrivi in Champions, Milinkovic rimarrà al suo posto».