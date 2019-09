Garcia: «A Roma trovai macerie. Futuro? Aspetto ma tornerei»

L’ex allenatore di Roma e Marsiglia, Rudi Garcia, ha parlato in vista del derby romano in programma questa sera

Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di quest’oggi. Ecco le sue parole: «Giocarlo subito può rivelarsi una chance per unire l’ambiente. Quando arrivai trovai macerie e i dirigenti erano disperati per quel derby così presto, io dissi che era una chance per cancellare il passato e per ripartire, lo stesso può valere per Fonseca. Essere uno straniero aiuta a fare meglio».

Prosegue Garcia, parlando anche del futuro: «Mi piacerebbe giocare altri derby. Alla Lazio, pur apprezzando il loro lavoro, non potrei andare. Alla Roma invece tornerei volentieri».