Garcia: «La Juve vincerà lo Scudetto» – VIDEO

Rudi Garcia non ha dubbi: la Juventus vincerà lo Scudetto, beffando le rivali di Serie A, anche quest’anno

Rudi Garcia, allenatore dell’Olympique Lione, è sicuro che la Juventus si imporrà in Serie A anche quest’anno, conquistando un altro scudetto. Ecco le parole del tecnico alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di Champions League contro i torinesi.

«La Juve vincerà un altro titolo? Credo di sì, hanno la cultura della vittoria anche se dietro Lazio e Inter premono. Ci sono ancora confronti, se le partite si giocheranno. Non ha tanti punti deboli la Juve. Ho cercato ore e ore ma punti di forza sì. È una squadra completa. Ha un portiere che ho avuto a Roma come Szczeszny, è davvero forte. È un piacere ritrovare anche Pjanic che ho avuto con felicità a Roma e che ha giocato qui. Hanno tutti giocatori forti, anche i francesi come Matuidi e Rabiot. Dovremo essere al 100%, se non lo saremo sarà difficile per noi».