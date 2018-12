Garmendia futuro dell’Udinese: quinquennale per lui

Si chiama Nicolas Ruscio Garmendia, è una seconda punta spagnola e gioca nell’Udinese: per lui, 18enne da poco, è pronto già adesso un contratto parecchio goloso

Nicolas Ruscio Garmendia è un nome che ai calciofili di Serie A dice poco in questo momento ma sono in tanti a pensare che il futuro dell’Udinese passi dai suoi piedi. Il giovane giocatore spagnolo (di padre basco e madre argentina) è da due anni nelle giovanili dei bianconeri ma ha pronto un contratto da cinque anni, perché a Udine sembrano puntare parecchio su di lui. Antonio Di Natale, che di Udine e Udinese se ne intende, stravede per lui e sembra aver già messo gli occhi addosso a Garmendia.

UDINESE: CINQUE ANNI DI CONTRATTO – Per il talento nato a Madrid poco più di diciotto anni fa è pronto infatti un contratto di cinque anni. Il ragazzo è maggiorenne e quindi può firmare accordi per una tale durata e l’Udinese non vede l’ora di poter blindare uno che in Primavera sta facendo vedere tutte le sue qualità. Secondo Il Messaggero Veneto Garmendia potrebbe firmare a breve e andare a maturare in prestito in futuro, forse a Empoli o alla Spal. Di Natale infatti lo avrebbe consigliato a Corsi, vedremo che accadrà.