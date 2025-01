Garnacho Napoli, terminato il secondo incontro con i dirigenti dello United

Garnacho Napoli, terminato il secondo incontro tra i dirigenti azzurri e quelli del Manchester United: ecco a che punto è la trattativa

Terminato il secondo incontro tra la dirigenza del Napoli e quelli del Manchester United. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’incontro non ha portato ad una soluzione nell’immediato, con le due parti che non si sono spostate di molto dalla posizione attuale: i partenopei hanno alzato l’offerta tra i 50 e i 55 milioni, i Red Devils hanno abbassato la richiesta, ma la distanza c’è ancora, anche se minima.

Intanto si sondano altre opzioni e piani B, tra questi Adeyemi. Sondato già nei giorni subito successivi all’addio di Kvara, la pista si era raffreddata ma adesso, con la crisi del Borussia Dortmund e l’esonero di Sahin, il Napoli prova a riaprire il tavolo. La sua preferenza però sarebbe quella di non spostarsi subito, ma in estate.