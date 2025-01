Garnacho Napoli, Manna lavora per un grosso sconto: lo United chiede anche più di quanto incassato con Kvara. I dettagli

Garnacho Napoli: è lui il prescelto per sostituire Kvara, ma il Manchester United spara altissimo sul prezzo: la trattativa

Nella giornata che segna l’addio definitivo di Kvara al Napoli – il georgiano oggi vola a Parigi – la dirigenza partenopea ora lavora sul suo successore e il nome messo in primissima fila da Manna e Conte è quello di Alejandro Garnacho.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’affare si può fare, ma alle condizioni della società azzurra: i Red Devils infatti – costretti a vendere per rispettare il fair play finanziario – sparano alto, 80 milioni di euro, 5 in più di quanto incassato dal PSG. Manna al momento ha preparato un’offerta da 45 milioni e gli agenti dell’argentino stanno cercando di convincere lo United ad abbassare le pretese. Intanto valutano le alternative: nelle ultime ore c’è stato un interessamento per Adeyemi, piace anche Ngonge del Bologna e infine si è fatto un sondaggio su Timo Werner, di proprietà del Lipsia in prestito al Tottenham, ma al momento infortunato.