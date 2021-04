Gasperini: «Abbiamo dominato, noi con la testa più libera rispetto ad altri» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Udinese: le parole del tecnico dell’Atalanta.

«La partita l’abbiamo dominata, e a lungo. Oltre i due gol segnati, l’Udinese non ha creato molto. Ma sono stati in grado di riaprirla per due volte, creandoci sicuramente un po’ di apprensione. Il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo. Spesso siamo riusciti a fare bene, è giusto alimentare le nostre ambizioni… lo dice la classifica, ma anche quanto fatto negli scontri diretti. La squadra ha fatto molto bene, specie in fase offensiva. Nel finale si è vista un po’ di stanchezza, ma grazie ai cambi abbiamo tamponato»