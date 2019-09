Gasperini cittadino onorario di Bergamo: «Il regalo più bello della mia vita»

Gasperini ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Bergamo che commenta così il riconoscimento: «Vogliamo vivere altre emozioni»

Nonostante sia piemontese di nascita, Gian Piero Gasperini è diventato una sorta di idolo in Lombardia e, soprattutto, a Bergamo. Oltre ad una statua (momentanea) e un murales, l’allenatore dell’Atalanta è infatti diventato cittadino onorario di Bergamo.

Un riconoscimento che Gasperini ha commentato con grande commozione nel corso della serata, come riporta l’Eco di Bergamo: «Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti, abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo più bello della mia vita»