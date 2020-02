Gasperini: «I grandi numeri fanno le squadre grandi» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 sul Valencia negli ottavi di Champions League

«Etichetta da grande squadra? Non possiamo mettercela noi, servono i grandi risultati. Percorsi da ottima squadra, cresciuta. Per noi è importante che il nostro calcio fosse valido e competitivo, in Europa League e in Champions. Noi viviamo alla giornata e cerchiamo di crescere di volta in volta, queste tappe ci hanno aiutato. Pensiamo a fare bene in campionato, cerchiamo di superare il turno perché ci dà la possibilità»