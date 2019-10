Gasperini: «L’Inter mi ha bruciato ma con l’Atalanta punto in alto»

Lunga intervista concessa da Gian Piero Gasperini al sito della Uefa dove ripercorre le tappe principali della sua carriera

MIGLIORI RISULTATI – «I migliori risultati li ho ottenuti: prima di tutto al Crotone, dove abbiamo raggiunto una promozione dalla C alla B; al Genoa dove sono passato dalla B alla A per poi arrivare in Europa e poi sicuramente qua con l’Atalanta dove ho ottenuto il traguardo più importante della mia carriera».

ATALANTA – «Quando sono arrivato all’Atalanta, arrivavo da due esperienze positive al Genoa, ma quella all’Inter mi aveva bruciato a livelli alti e dunque dovevo ripartire dalla Serie A ma con una squadra dalla classifica medio bassa. Da subito ho trovato una società organizzatissima. Un presidente ambizioso e una città intorno che ha un amore folle per i colori. Tutte queste componenti insieme a un’idea di calcio hanno creato poi ciò che è diventata l’Atalanta. Questo è il mio quarto anno, con tanti cambiamenti avvenuti negli scorsi anni mentre questa stagione è forse quella dove abbiamo cambiato meno».

CHAMPIONS LEAGUE – «Dopo la sconfitta di Zagabria, inaspettata nei numeri e per come è stata giocata, avevamo bisogno di prendere familiarità in una competizione come la Champions per dimostrare che non ci siamo arrivati per caso. Contro lo Shakhtar abbiamo fatto una partita giusta che abbiamo perso nei minuti finali aumentando il rammarico ma anche dandoci la consapevolezza che possiamo disputare delle partite importanti anche a questi livelli»