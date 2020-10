Gasperini: «Sconfitta contro il Napoli? Dimentichiamola e ripartiamo dalla CL»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Midtjylland

AVVERSARIO – «Incontreremo una squadra con grande entusiasmo, ma noi dobbiamo mettere la stessa voglia di sempre. In Champions League le partite sono tutte importanti e contano molto sin da subito».

SCONFITTA CONTRO IL NAPOLI – «Non siamo riusciti a preparare bene la partita e avevamo giocatori comprensibilmente in difficoltà contro un avversario forte come il Napoli. E’ andata così, ci sta di perdere, anche se alcuni gol subiti sono stati un po’ brutti e hanno reso il risultato peggiore di come è stata effettivamente la partita. Ora però bisogna ripartire, non c’è tempo di pensare alla sconfitta. E’ stata una giornata storta, ma dobbiamo tuffarci sulla Champions».