Gasperini in ansia, domani il verdetto del TNA

Dopo l’udienza svoltasi oggi, domani sarà il giorno della verità per Gian Piero Gasperini: atteso il verdetto del Tribunale Nazionale Antidoping

Solo nella giornata di martedì si conoscerà il verdetto sulla richiesta di squalifica di tre settimane da parte del procuratore antidoping nei confronti di Gian Piero Gasperini, accusato di aver offeso un commissario dell’antidoping lo scorso 7 febbraio a margine di un controllo a sorpresa al centro sportivo di Zingonia.

Il Tribunale Nazionale Antidoping si è infatti riservato la decisione in merito al deferimento dell’allenatore nerazzurro e alla proposta di 20 giorni di sospensione da parte del procuratore federale antidoping Pierfilippo Laviani.

Il deferimento è scattato lo scorso 13 aprile, quando Gasperini, che a marzo aveva rifiutato un patteggiamento di soli dieci giorni per poter poi sostenere le sue ragioni in sede processuale, è stato accusato di ‘condotta offensiva’ sulla base dell’articolo 3 comma 3 del Codice Nazionale Antidoping per aver “insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa.

L’allenatore di Grugliasco ieri si è difeso davanti al Tribunale Nazionale Anti Doping in un’udienza da remoto, collegato con lo studio milanese dell’avvocato Gian Pietro Bianchi, esperto di diritto sportivo. Domani arriverà la sentenza.