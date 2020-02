Gattuso chiede un Napoli “trasformista”: l’idea del tecnico

Gennaro Gattuso non chiede al suo Napoli moduli fissi: vuole una squadra trasformista che sappia adattarsi

In Napoli nella testa di Gennaro Gattuso cambia e si adatta all’avversario che ha di fronte, senza un modulo fisso. A San Siro, in Coppa Italia contro l’Inter, gli azzurri sono scesi in campo con un 4-1-4-1. Si cambia per il Cagliari, dove i partenopei giocheranno con un 3-5-2.

L’idea del tecnico è proprio quella di un modulo che cambi in base alla sfida, che non sia fisso. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in attacco, contro i rossoblù, dovrebbero esserci Callejon, Milik e Insigne.