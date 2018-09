Gattuso critico: «Milan dai due volti, non diamo continuità»

Le parole di Gennaro Gattuso dopo il 2-2 in Milan-Atalanta di oggi pomeriggio, ancora un pareggio e occasione persa per i rossoneri

Ancora un pareggio per il Milan in Serie A e Gennaro Gattuso non prende bene l’ennesimo passo falso in campionato dei rossoneri. Queste le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: «Sono rammaricato, la squadra ha due facce e dopo un grande primo tempo abbiamo faticato nell’ultima mezz’ora. E’ una cosa che succede da quattro giornate a questa parte e non diamo continuità alle prestazioni. Bisogna fare di più perché mancano tantissime partite».

Prosegue l’analisi di Gattuso al termine del 2-2 contro l’Atalanta: «Bisogna chiudere le partite prima, perché se no poi diventano dei problemi e dobbiamo cercare di migliorare in questo. Non basta giocare bene, non è sinonimo di vittoria ma è un discorso di durare, duriamo poco e lasciamo per strada trenta minuti. L’Atalanta ci ha messo più in difficoltà con i cambi, bisogna far meglio e preferisco giocare meno bene ma fare punti in classifica. L’aspetto principale su cui migliorare è stare in partita per tutti e novanta minuti, questa è una squadra giovane con margini di miglioramento. Non possiamo perderci per strada, nell’ultima mezz’ora di gioco la squadra era irriconoscibile».