Gattuso: «Rigore non dato ad Osimhen? Io parlo della partita, non dell’arbitro»

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni.

RIGORE NON DATO – «Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, non dobbiamo parlare se era rigore o no. Penso che l’arbitro abbia giudicato così perchè l’ha visto così. Noi dobbiamo parlare della partita, non sta a me giudicare l’operato dell’arbitro ma della squadra. Noi abbiamo fatto bene ma con troppo frenesia. Non dobbiamo commettere ingenuità, dobbiamo e possiamo fare meglio».

SOSTITUZIONI E FABIAN RUIZ – «Bisogna saper coprire il campo, abbiamo avute tante occasioni visto che il Sassuolo te le concede. Non penso che i problemi siano nel cambio dei centrocampisti, ho fatto entrare Zielinsi ed Elmas per dargli minuti. Non ricordo grandissime occasioni per loro prima del gol».

SQUADRA – «Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Penso che in questo momento non dobbiamo ascoltare cosa dicono in giro sullo scudetto ma pensare di arrivare solo tra i primi quattro. È un campionato molto forte con partite tutte difficili. Con 5 cambi le squadre cambiano fisionomia, ci sono solo partite tirate e per questo che dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita. Vedo una squadra, non brillantissima come nelle prime partite. Guardiamo avanti».

RINNOVO – «Lasciamo stare il rinnovo, ogni volta che ne parliamo non ne vinco una. Lasciamo stare».