Gattuso Milan, il clamoroso ritorno è possibile solo ad una condizione

Gattuso Milan, il clamoroso ritorno di Rino sulla panchina dei rossoneri pare possibile soltanto ad una condizione

Lo scenario sarebbe clamoroso, ma non per questo impossibile: Gattuso – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – è pronto a valutare un incredibile ritorno sulla panchina del Milan.

Ad una condizione, però. E mica da poco. Quella per la quale Maldini esca definitivamente di scena, mentre i rapporti tra Rino e Boban sarebbero cordiali. Solo se il club mette in discussione chi ha firmato l’attuale progetto tecnico, insomma, Gattuso può rientrare in gioco.