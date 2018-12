Gaziantepspor, ritrovato morto Frantisek Rajtoral: aveva 31 anni

Tragedia in Turchia: Frantisek Rajtoral del Gaziantepspor si è tolto la vita all’età di 31 anni

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio, turco e non solo. Nella giornata di ieri infatti Frantisek Rajtoral, terzino destro classe ’86 del Gaziantepspor, è stato ritrovato morto nella sua abitazione. «Purtroppo è vero, Rajtoral si è tolto la vita e non so perché l’ha fatto. All’apparenza sembrava non avere problemi», le parole di Ibrahim Kizil, presidente del club rossonero. Rajtoral si era trasferito in Turchia ad agosto dal Viktoria Plzen, squadra in cui ha giocato dal 2009 al 2016 e con la quale ha vinto due scudetti, una coppa e una supercoppa. La società ceca ha voluto ricordare il giocatore attraverso una foto sul proprio profilo Twitter ufficiale, accompagnata da un breve ma significativo commento: «Franto, ci mancherai».