Milan, inizia l’era Gazidis: ecco il piano. Arriva anche l’ex Inter Gandler?

Il Milan entra in una nuova era, quella di Ivan Gazidis. Oggi l’ad si insedia ufficialmente. Arriva l’ex Inter Gandler?

Oggi, 1° dicembre, parte ufficialmente l’era Gazidis. L’amministratore delegato ex Arsenal ha già firmato con il Milan e inizierà il suo mandato (sta già lavorando da qualche settimana a Milano, oggi inizia ufficialmente la sua avventura). La carta d’identità dice Johannesburg, quindi Sud Africa, ma 50 dei suoi 54 anni sono trascorsi fra Inghilterra e Stati Uniti, con gli ultimi dieci passati a Londra alla guida dell’Arsenal. Proprio l’ottimo lavoro svolto in Inghilterra con i Gunners è valso la chiamata a Milano. L’uomo dei ricavi dovrà aumentare i ricavi fermi da 15 anni. D’altra parte è questo il suo biglietto da visita, dopo aver trasformato l’Arsenal in uno dei club più ricchi e appetibili per gli sponsor del mondo e il Milan si aspetta di fare lo stesso balzo in avanti.

Le sue tappe di insediamento, dopo l’assemblea di mercoledì, procederanno con le visite ufficiali di tutte le strutture e la conoscenza di tutti i dipendenti a cui seguiranno riunioni con i capi area e la presentazione alla squadra. Dicembre sarà un mese importante dal punto di vista della Uefa perché andrà in scena il tanto atteso incontro per il Fair Play Finanziario: Elliott spera in una punizione non severa (si creerebbe altrimenti un cortocircuito economico e legale, con il Milan di nuovo pronto a far appello a Losanna). Possibile che, con l’arrivo di Gazidis, ci sia anche qualche altro nuovo innesto in società. Possibile dunque che il manager sudafricano porti con sé qualche figura di fiducia. Una potrebbe essere MichaelGandler, che a metà novembre si è dimesso dall’Inter, dove ricopriva il ruolo di Chief Revenue Officer (in pratica l’uomo delle entrate), con ErickThohir presidente. Il Milan potrebbe dunque continuare a pescare dall’Inter.